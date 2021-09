Mundo Quarentena de Queiroga deve custar ao menos R$ 30 mil só em diárias em Nova York Ministro da saúde deverá ficar 14 dias em Nova York, antes de voltar ao Brasil, após se contaminar com a Covid-19

A quarentena do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Nova York, deverá custar ao menos R$ 30 mil apenas em hospedagem. O quarto mais barato no hotel onde ele está hospedado, o Intercontinental Barclay, durante 14 dias, custa ao menos US$ 5.735, de acordo com cotação feita junto ao hotel. Além das diárias, cujo valor médio é US$ 269 (R$ 1.418) para o quarto comum,...