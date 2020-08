Mundo Puxado pelo Brasil e pelos EUA, mundo registra recorde de casos diários com 292 mil infectados O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que a Covid-19 é o tipo de tragédia cujos efeitos vão permanecer por um longo período no futuro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou nesta sexta-feira, 31, um recorde de novos casos de coronavírus no mundo, com um total de 292.527 novas infecções. A OMS também relatou 6.812 mortes. O aumento foi puxado pelo avanço da pandemia no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia e na África do Sul. O record...