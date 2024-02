Mundo Putin estreia novo míssil hipersônico na Guerra da Ucrânia, diz Kiev Ele é uma das "armas invencíveis" anunciadas em 2018 por Putin

A Ucrânia acusou a Rússia de atacar Kiev com um novo modelo de míssil hipersônico, o segundo a ser empregado pelas forças de Vladimir Putin na guerra iniciada há quase dois anos. Segundo disse no Telegram o diretor do Instituto de Exames Forenses de Kiev, Oleksandr Ruvin, "há evidências nas marcações de partes e fragmentos, identificação de componentes e peças, além d...