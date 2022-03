Mundo Putin e Zelenski avançam para acordo na guerra da Ucrânia; ataques continuam O presidente ucraniano, o acuado Volodimir Zelenski, disse em mensagem nesta quarta (16) que "os encontros continuam e as posições durante as negociações já soam mais realistas"

Rússia e Ucrânia avançaram nas negociações para encontrar um cessar-fogo na invasão promovida por Vladimir Putin no país vizinho, que completará três semanas na madrugada desta quinta (17). Não que a paz esteja à mão: novos ataques russos em Kiev e em outras cidades do país, como Kharkiv, indicam a resolução do Kremlin de manter a pressão militar alta enquanto tenta ...