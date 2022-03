Mundo Putin dobra a aposta e assume figurino de comandante na guerra Cerca de 95 mil pessoas que lotaram o Lujniki, antigo Estádio Lênin, palco histórico do futebol russo, e as outras 100 mil nos arredores segundo as contas oficiais, viram uma nova etapa da comunicação de Putin na guerra

Vladimir Putin não envergou apenas uma parca italiana da exclusiva marca Loro Piana de R$ 70 mil na celebração do oitavo aniversário da anexação da Crimeia, evento no centro do atual conflito na Ucrânia. Após mais de três semanas, ele se apresentou aos russos com o manto de comandante-em-chefe de um país em guerra. Nada no governo do ex-agente da KGB escapa a escr...