Mundo Putin ameaça Ocidente com 'resposta rápida e dura' na crise da Ucrânia "Nós temos nos comportados de forma contida e modesta. Usualmente não respondemos a provocações, queremos ter boas relações e não buscamos queimar pontes", afirmou o presidente

O presidente Vladimir Putin ameaçou o Ocidente com resposta "simétrica, rápida e dura" caso algum país resolva ultrapassar "linhas vermelhas" com a Rússia. "Eu espero que ninguém pense em cruzar as chamadas linhas vermelhas contra a Rússia, que nós mesmo vamos definir", disse, a menos de dez minutos do fim de seu discurso anual do Estado da Nação. Foi uma respost...