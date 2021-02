Mundo Primeiros casos de gripe aviária H5N8 em humanos são detectados na Rússia Por ora, não existe registro de transmissão entre pessoas

Os primeiros casos de transmissão da gripe aviária H5N8 para humanos foram detectados recentemente, na Rússia. Autoridades do país fizeram o anúncio no sábado (20), relata a AFP (Agence France-Presse). O vírus “pulou” de aves para os humanos. A transmissão, por ora, não está ocorrendo entre pessoas. Foram contaminados 7 trabalhadores de uma granja no sul...