Mundo Primeiro-ministro de Israel é vacinado contra o coronavírus e lança campanha de imunização Benjamin Netanyahu recebeu a vacina diante de câmeras de TV que transmitiam ao vivo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu neste sábado (15) uma dose da vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus, dando início à campanha nacional de vacinação no país. Netanyahu, 71, foi vacinado no hospital Sheba, perto de Tel Aviv, diante de câmeras de TV que transmitiam ao vivo. "Pedi para ser vacinado primeiro, junto do ministro da...