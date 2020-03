O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o covid-19. O anúncio oficial foi feito pelo próprio premiê em uma mensagem de vídeo publicada em seu Twitter oficial. Johnson é o primeiro chefe de governo dentre as principais economias do mundo a testar positivo para a doença desde o início da crise.

"Olá, pessoal, eu queria informar vocês sobre algo que aconteceu hoje. Eu desenvolvi sintomas leves do coronavírus, como temperatura elevada e tosse persistente, e por aconselhamento médico, eu fiz o teste e ele deu positivo", diz Johnson no vídeo.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri