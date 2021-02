Mundo Primeiras ações de Biden sobre Amazônia não devem envolver sanções ao Brasil Apesar da pressão da ala progressista democrata e de ativistas, ordem na Casa Branca é apostar em plano colaborativo

As primeiras ações do governo Joe Biden em relação à proteção da Amazônia serão tratadas com diálogo e não devem envolver sanções contra o Brasil. Apesar da pressão da ala progressista do Partido Democrata e de ativistas que pedem medidas punitivas contra a gestão de Jair Bolsonaro, a ordem na Casa Branca é apostar em um plano colaborativo para a preservação da flo...