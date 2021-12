Mundo Primeira morte pela ômicron nos EUA é de pessoa não vacinada Homem morava no condado de Harris, tinha cerca de 50 anos e já havia sido infectado com o vírus anteriormente

O Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos (CDC, sigla em inglês) confirmou a 1ª morte relacionada à variante ômicron no país na última 2ª feira (20.dez.2021). O indivíduo não estava vacinado com nenhuma dose de imunizante, sofria de outros problemas de saúde que agravaram o caso médico do paciente e já havia sido infectado pelo coronavírus anteriormente. Ainda na 2ª ...