Mundo Presidente do Peru anuncia renúncia de premiê e mudança ministerial "É hora de colocar o Peru acima de toda a ideologia e posições partidárias isoladas." afirmou o presidente Pedro Castillo

Dois meses depois de ter assumido a Presidência do Peru e um mês após ter enfrentado uma maratona para que o Congresso aprovasse sua equipe ministerial, Pedro Castillo anunciou em uma surpreendente mensagem nesta quarta (6) a renúncia de seu primeiro-ministro, o que implica a saída de todo o gabinete. "Informo ao país que no dia de hoje aceitamos a renúncia do pre...