Mundo Presidente do Paraguai se vê refém de ex-mandatário Horacio Cartes Nos últimos anos, o homem mais rico do país apenas ampliou seu poder. O atual governo, que enfrenta a segunda crise grave em pouco mais de dois anos, mantém-se de pé apenas porque Cartes é seu fiador

Uma fileira de policiais protegia a entrada da mansão do ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes na madrugada da última segunda (8), quando uma manifestação, a princípio pacífica, começou a ficar tensa. Pedras voaram, e os oficiais levantaram seus escudos para se proteger. Responderam com balas de borracha e gás lacrimogêneo. A viatura parada ali esquentou o moto...