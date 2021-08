Mundo Presidente do Afeganistão culpa EUA pelo avanço militar do Taleban Ashraf Ghani responsabiliza a retirada das tropas americanas do país, tomada em abril, pela nova ofensiva do grupo

Em meio à maior ofensiva do Taleban em vários anos, o presidente afegão, Ashraf Ghani, culpou pela primeira vez os aliados Estados Unidos pela crise de segurança que ameaça seu governo. "A razão para a nossa atual situação foi a decisão repentina tomada", disse Ghani durante uma sessão do Parlamento, em Cabul. A decisão, no caso, foi a retirada das tropas amer...