Mundo Presidente argentino diz a Uruguai e Chile que epidemia no Brasil põe região em risco Desde o início da pandemia, Alberto Fernández adotou uma política oposta à do governo brasileiro

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse na quarta-feira, 6, que o descontrole da pandemia de coronavírus no Brasil é um risco para a toda a região. Em entrevista à Rádio Con Vos, de Buenos Aires, ele afirmou que o assunto vem sendo tema frequente de conversas entre chefes de governo de países vizinhos. "Já falei com Piñera (presidente do Chile) e com La...