Preocupado com variante brasileira do coronavírus, premiê britânico cogita limitar entrada no país

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (13) que está preocupado com nova variante do coronavírus cuja origem é atribuída ao Brasil e disse que pode limitar a entrada de viajantes vindos do país. "Já temos medidas duras para proteger nosso país de novas infecções vindas do exterior e estamos tomando medidas para fazer isso c...