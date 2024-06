Mundo Praia isolada há 2.000 anos após erupção do monte Vesúvio é reaberta na Itália Local na cidade de Herculano foi restaurado para simular como era a região antes de ser destruída

A erupção do monte Vesúvio é famosa por ter destruído Pompeia, no sul da Itália, no ano de 79, mas outras cidades também foram atingidos pela lava. A litorânea Herculano, por exemplo, é uma delas e, nesta semana, uma praia na região foi aberta para visitação. Leia Também: - Justiça espanhola mantém permissão para menores abortarem sem aval dos pais - EUA e Seul respondem a pacto Putin-Kim com manobra militar Descoberto no século 18, a anti...