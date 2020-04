O príncipe William confessou nesta sexta-feira, 17, estar preocupado com a saúde dos integrantes mais velhos da família real britânica em razão da pandemia do novo coronavírus. Filho do príncipe Charles, que foi diagnosticado com covid-19 e já se recuperou da doença, William disse também estar atento aos avós, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, ambos nonagenários.

"Devo admitir que, no início, estava bastante preocupado", declarou William à rede BBC, falando sobre a situação do pai, Charles, que ficou sete dias em isolamento no mês passado após ter sido diagnosticado positivo para a covid-19.

Herdeiro do trono, Charles, de 71 anos, superou a doença e não precisou ser internado. No Reino Unido, a pandemia já deixou 14.000 mortos.

William disse ainda estar "muito atento" aos avós, a rainha Elizabeth II, de 93, e o príncipe Philip, de 98, que estão sendo mantidos, por segurança, no castelo de Windsor, a cerca de 40 quilômetros de Londres.

"Fazemos todo o possível para garantirmos que estejam isolados e protegidos", completou o príncipe William, de 37 anos.