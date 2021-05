Mundo Príncipe Philip deixa R$ 220 milhões para funcionários e livros para os filhos Os herdeiros seriam pessoas que cuidaram dele nos últimos anos de vida

A morte do príncipe Philip, em 9 de abril deste ano, continua rendendo notícias nos tabloides britânicos. Desta vez, foi o jornal The Sun que trouxe à tona detalhes sobre o testamento do marido da rainha Elizabeth 2ª. Segundo a publicação, uma fonte do Palácio de Buckingham, residência oficial de sua majestade em Londres, contou que o príncipe deixou cerca de 30 ...