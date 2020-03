O príncipe Charles, 71 anos, está curado da Covid-19, anunciou a Clarence House nesta segunda-feira (30).

De acordo com uma nota oficial, o herdeiro do trono britânico de 71 anos não está mais em auto-isolamento na Escócia e está "bem de saúde". Charles deixou a quarentena obrigatória "após consultar seu médico" particular.

Por conta da confirmação da contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), anunciada no dia 25 de março, o primeiro na fila de sucessão da rainha Elizabeth II havia se isolado na residência de Balmoral, na Escócia, longe da esposa, a duquesa da Cornualha, Camilla, que não contraiu o vírus.

Segundo as informações oficiais, Charles só apresentou "sintomas leves" da doença. Assim como o sucessor real, o país tem mais dois expoentes políticos com a Covid-19: o primeiro-ministro, Boris Johnson, e o ministro da Saúde, Matt Hancock.

Ao todo, o Reino Unido registra 19.788 contaminados e 1.228 mortos.