Mundo Pouca vacina e gotas 'milagrosas' marcam pandemia na Venezuela De acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, a Venezuela teve oficialmente 155.663 casos da doença e 1.555 mortes

Quando Nicolás Maduro decretou, no último dia 21, um lockdown de duas semanas na Venezuela, não era a primeira vez que o ditador adotava a medida. A novidade era o anúncio da distribuição em massa de um suposto remédio "milagroso" contra o coronavírus a centros de saúde e farmácias de todo o país. O Carvativir, no entanto, não tem eficácia comprovada no combate à Covi...