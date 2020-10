Mundo Portugal intercepta jatinho brasileiro com carregamento de R$ 40 milhões em cocaína Avião foi comprado para levar drogas usando fachada de viagens de luxo, diz investigação

Autoridades portuguesas interceptaram, no aeroporto de Lisboa, um jatinho vindo do Brasil com mais de 170 kg de cocaína, avaliada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). Três brasileiros, com idades entre 26 e 44 anos, e dois portugueses foram presos. Batizada de “white-wing” (asa branca, em inglês), a operação identificou que esta rede internacional de tra...