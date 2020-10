Mundo Papa recusa encontro com secretário dos EUA, e Vaticano se posiciona contra uso político da Igreja Nos últimos dias, Mike Pompeo tem apelado à "autoridade moral" da Igreja para se posicionar contra um acordo entre Vaticano e Pequim para nomear bispos católicos chineses

O Vaticano informou, nesta quarta-feira (30), que recusou o pedido de Mike Pompeo por uma audiência com o papa Francisco e acusou o secretário de Estado americano de tentar arrastar a Igreja Católica para a o contexto político das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Os dois principais diplomatas do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vat...