Mundo Papa reúne líderes religiosos em apelo por 'ação urgente' de cúpula do clima A reunião terminou com a assinatura de um apelo aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática

O papa Francisco reuniu cientistas e líderes religiosos, nesta segunda-feira (4), para pedir que a cúpula do clima, que será realizada no Reino Unido a partir do próximo dia 31, ofereça "urgentemente" ações concretas de combate à crise climática. "A COP 26 está sendo convocada a oferecer, urgentemente, respostas eficazes para a crise ecológica sem precedentes e para...