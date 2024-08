Mundo Papa pede oração para mortos em queda de avião em Vinhedo Desastre é o mais letal no país desde 2007, quando aeronave da TAM não conseguiu pousar em Congonhas

O papa Francisco incluiu as 62 vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP) em seus pedidos de orações durante o Angelus dominical no Vaticano, neste domingo (11). O líder da Igreja Católica começou renovando os apelos por paz e contra guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, no Sudão e em Mianmar. Depois, diante da presença de brasileiros na multidão reunida na Praça ...