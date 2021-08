Mundo Papa Francisco faz apelo por vacinação: "um ato de amor" O chefe da Igreja Católica afirmou que cabe a cada um contribuir para acabar com a pandemia de covid-19, e que essa contribuição começa com a vacinação

O papa Francisco disse hoje (18) que quem se vacina contra a covid-19 demonstra um "ato de amor" para com os mais frágeis. O chefe da Igreja Católica afirmou que cabe a cada um contribuir para acabar com a pandemia de covid-19, e que essa contribuição começa com a vacinação. As declarações do papa foram feitas em mensagem dirigida ao...