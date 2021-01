Mundo Papa Francisco critica egoísmo de quem viajou para driblar restrições do coronavírus Durante o tradicional discurso em que entrega a bênção semanal no Vaticano, o pontífice disse que leu notícias de jornal sobre pessoas que pegavam voos para escapar das regras e buscar diversão em outros lugares

O papa Francisco criticou neste domingo (3) as pessoas que deixaram seus países durante o descanso de fim de ano para escapar de restrições impostas pelos governos como forma de evitar a propagação do coronavírus. Durante o tradicional discurso em que entrega a bênção semanal no Vaticano, o pontífice disse que leu notícias de jornal sobre pessoas que pegavam voos p...