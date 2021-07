Mundo Papa Francisco aparece pela 1ª vez após cirugia e faz oração da varanda de hospital "Nestes dias de convalescença no hospital, pude perceber a importância de um bom atendimento, acessível a todos, como o que existe na Itália e em outros países"

O papa Francisco, 84, apareceu em público pela primeira vez desde que foi submetido a uma cirurgia no intestino. Ele se dirigiu aos fiéis neste domingo (11) de uma varanda no décimo andar do hospital em que está internado, em Roma, dizendo estar "feliz" por poder honrar seu compromisso dominical. "Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Estou feliz por poder manter o enco...