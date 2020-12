Mundo Papa defende que países compartilhem vacinas contra covid-19 Pedido foi feito nesta sexta-feira (25) em mensagem de Natal

O papa Francisco pediu nesta sexta-feira (25), em sua mensagem de Natal, que as nações compartilhem as vacinas contra a covid-19. Ele afirmou que os muros do nacionalismo não podem ser construídos para impedir uma pandemia que não conhece fronteiras. Em um sinal dos tempos, Francisco entregou a tradicional mensagem "Urbi et Orbi" (Para a cidade e...