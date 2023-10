Mundo Palmenses poderão observar eclipse solar de forma segura na praia da Graciosa neste sábado Professor e alunos do IFTO emprestarão 20 máscaras para os moradores observarem fenômeno a partir das 15h

Moradores de Palmas poderão apreciar neste sábado, 14, o eclipse solar anular de forma segura com máscaras que serão disponibilizadas na praia da Graciosa. A iniciativa é do professor do curso de licenciatura em física, Luís Flexa, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) junto com os alunos das disciplinas de Didática, Prática e Didática do Ensino de Fís...