Mundo Palestino escala parede de hospital para ver mãe internada com Covid-19 Por cinco dias, Jihad Al-Suwaiti subia até o segundo andar do hospital para observar a mãe na UTI até sua morte, no dia 16

A história de um jovem palestino que escalou a parede de um hospital para poder ver sua mãe internada com Covid-19 em um hospital na Cisjordânia tem sido amplamente compartilhada nas redes sociais, comovendo internautas por todo o mundo. As imagens foram publicadas no Facebook pelo site em francês ligado à emissora Al-Jazeera, o AJ+,...