Mundo Pai e filho símbolos de guerra na Síria ganham nova vida na Itália Munzir e Mustafa estão em foto que retrata marcas do conflito

Um pai e um filho que tiveram membros amputados por causa da guerra na Síria vão ganhar uma nova vida na Itália. Munzir al-Nazzal e o pequeno Mustafa protagonizam a foto "Hardship of Life" ("Dureza da Vida", em tradução livre), tirada pelo fotógrafo turco Mehmet Aslan e premiada no concurso Siena International Photo Awards no ano passado. De acordo com ...