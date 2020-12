Mundo Países da União Europeia iniciarão vacinação no mesmo dia "Começaremos assim que possível a vacinação, todos juntos, os 27, no mesmo dia, da mesma maneira que enfrentamos esta pandemia", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Em sinal de unidade, os 27 países da União Europeia iniciarão no mesmo dia as campanhas de vacinação contra a Covid-19, afirmou nesta quarta-feira (16) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Começaremos assim que possível a vacinação, todos juntos, os 27, no mesmo dia, da mesma maneira que enfrentamos esta pandemia", disse a líder alemã em dis...