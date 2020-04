Mundo Países da Ásia adotam novas medidas restritivas para evitar coronavírus China, Hong Kong, Cingapura e Taiwan adotaram novas restrições no fluxo de pessoas para impedir segunda onda de contaminações

Na China, a restrição aos voos internacionais foi tão severa que os estudantes chineses no exterior se perguntam quando poderão voltar para casa. Em Cingapura, os cidadãos que retornaram recentemente devem compartilhar os dados de localização de seus telefones com as autoridades todos os dias para provar que estão aderindo à quarentena ordenada pelo governo. Em Taiwan...