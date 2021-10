Mundo Otan tenta camuflar própria crise com novo plano contra a Rússia Nada foi revelado, mas foi vazado à imprensa que os preparativos incluíam a previsão de ataques com armas nucleares, guerra cibernética e tecnologia espacial

Em meio a uma crise de liderança de seu principal membro, os Estados Unidos, a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) lançou mão do seu motivo de existência para mostrar alguma unidade no primeiro encontro presencial de seus ministros de Defesa desde a pandemia. Após um encontro de dois dias, encerrado nesta sexta (22) em Bruxelas, a aliança militar ociden...