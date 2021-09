Mundo ONU expressa 'séria preocupação' com ataques a indígenas e ativistas de direitos humanos no Brasil "No Brasil, estou alarmada com os recentes ataques contra membros dos povos yanomami e munduruku", disse a ex-presidente chilena.

A alta comissária de direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, expressou "séria preocupação" com o cenário de ameaças às populações indígenas e aos ativistas no Brasil durante sua fala na abertura da sessão do Conselho de Direitos Humanos nesta segunda-feira (13). "No Brasil, estou alarmada com os recentes ataques contra membros dos povos yanoma...