ONU diz que Bolsonaro deveria ser punido por usar crianças fardadas em eventos

Usar uma criança fardada carregando uma réplica de um fuzil em um evento político, como fez na última semana o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), deveria ser um crime e os envolvidos, punidos, para o Comitê de Direitos das Crianças da ONU (Organização das Nações Unidas). Na última quinta-feira (30), em evento em Belo Horizonte com a presença do gov...