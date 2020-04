O presidente dos Estados Unidos Donald Trump mencionou durante entrevista coletiva diária para tratar do combate ao coronavírus (Covid-19) a conversa por telefone que teve com o presidente Jair Bolsonaro. Ao ser questionado sobre por uma repórter, afirmou que o Brasil "teve que parar" e fez elogios ao governo. (Com informações do O Globo).

“Ele (Bolsonaro) é um grande cara, fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil. Foi um telefonema de cortesia. Ele tem um problema com o vírus, nos falamos esta manhã. O Brasil está parando, ele teve que parar. O mundo está parando, alguns países estão se saindo bem. Espero que possamos sair dessa mais fortes do que nunca”, disse Trump.

Após a entrevista, a Casa Branca disse por nota que os dois líderes "ressaltaram a importância de uma coordenação internacional e parceria contínua, incluindo o compromisso de trabalhar em conjunto no âmbito do G-20".

Sem mencionar medidas de distanciamento social, a nota afirma que "os líderes reiteraram a importância de diminuir o avanço do vírus e proteger vidas através do compartilhamento de informações, maior preparação e ações conjuntas para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos". Por fim, os presidentes concordaram em adotar medidas para proteger o emprego e as economias. Trump ainda agradeceu pelos esforços para ajudar na repatriação de cidadãos americanos que estavam no Brasil. (Com informações do O Globo).