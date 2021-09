Mundo NY exige comprovante de vacinação para Assembleia da ONU com participação de Bolsonaro O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que anunciou a intenção de comparecer presencialmente ao evento, diz não ter se vacinado

Delegações estrangeiras que participarão da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) foram avisadas que todos os participantes do encontro de líderes globais precisarão apresentar comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrar no edifício da entidade, que fica em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que anunciou a intenção de com...