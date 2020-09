Mundo Novo incêndio de grandes proporções atinge o porto de Beirute, no Líbano Local havia sido duramente afetado por explosão em 4 de agosto

Um grande incêndio atingiu nesta quinta-feira (10) o porto de Beirute, no Líbano, informa a mídia local. O fogo ficou concentrado em uma área já destruída pelas explosões do dia 4 de agosto. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, era possível ver uma enorme coluna de fumaça preta subindo em estruturas que desabaram no início de agosto. Segundo as primeiras inform...