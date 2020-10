Mundo Norueguês que matou jornalista em submarino é recapturado após tentativa de fuga da prisão Peter Madsen foi condenado à prisão perpétua pelo estupro, assassinato e mutilação do cadáver de Kim Wall

O assassino da jornalista sueca Kim Wall, Peter Madsen, foi recapturado na Dinamarca após uma fuga frustrada da prisão nesta terça-feira (20), informou a mídia do país, em notícia posteriormente confirmada pela polícia. O inventor dinamarquês ameaçou os agentes do presídio de Albertslund, em Copenhagen, com um objeto semelhante a uma arma. Ainda conforme a ...