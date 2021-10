Mundo Nobel completou 120 anos premiando poucas mulheres e nenhum brasileiro Prêmio foi instituído em 1901 pelo químico Alfred Bernhard Nobel

Ao anunciar, nesta segunda-feira (11), os nomes dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, a Real Academia de Ciências da Suécia encerrou as condecorações deste ano em que o mais cobiçado prêmio mundial completou 120 anos de existência. Os economistas David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens se somaram as 947 pessoas e 28 organizações laureadas desde 1901, quando...