No Reino Unido, estátua de ativista negra ocupa lugar da do traficante de escravos

Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante de escravos do século 17, foi substituída, nesta quarta-feira (15), pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar. O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante que foi fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de Col...