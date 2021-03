Mundo Navio cargueiro é desencalhado no Canal de Suez e tráfego é liberado O navio de 400 metros de comprimento --quase a altura do prédio Empire State, em Nova York (EUA)-- ficou preso na diagonal na última terça (23), bloqueando a rota mais rápida entre a Europa e a Ásia

O navio cargueiro Ever Given foi desencalhado do Canal de Suez e o tráfego, liberado, afirmou a Autoridade do Canal nesta segunda-feira (29). O navio de 400 metros de comprimento --quase a altura do prédio Empire State, em Nova York (EUA)-- ficou preso na diagonal na última terça (23), bloqueando a rota mais rápida entre a Europa e a Ásia. "Ela está livre", dis...