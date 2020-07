Mundo Nasa lança nova sonda para Marte em busca de vida passada no planeta A chegada está prevista para fevereiro

O Perseverance, sonda marciana de última geração da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, foi lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete Atlas 5, nesta quinta-feira (30), em uma missão de US$ 2,4 bilhões para procurar vestígios de uma possível vida passada no planeta vizinho da Terra. A sonda robótica de seis rodas do tamanho de um carro também deve l...