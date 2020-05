Mundo Nasa lança com sucesso foguete para missão espacial tripulada após nove anos É a primeira vez que uma empresa privada realiza um lançamento com astronautas à órbita terrestre

Junto com a Nasa, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, fez história neste sábado, 30. Acompanhado de gritos e aplausos, o foguete Falcon 9 deixou o solo americano pontualmente às 16h22 (horário de Brasília), com os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley, em direção à Estação Espacial Internacional. O lançamento foi um marco histór...