Mundo Na Geórgia, Trump insiste em discurso falso de que eleições foram fraudulentas Presidente pediu que a população americana preste atenção para o que "será revelado nas próximas semanas"

Em um comício realizado na Geórgia, nos Estados Unidos, na segunda-feira (4), na véspera das eleições no estado que vão definir o controle do Senado americano, Donald Trump insistiu no discurso de que as eleições de 3 de novembro, que ele perdeu para Joe Biden, foram fraudulentas, mesmo sem apresentar evidências que sustentem as acusações. "Não é possível que nó...