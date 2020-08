Mundo Número de mortos em explosão no Líbano chega a 135; feridos ultrapassam 5 mil Já o número de mortes da grande explosão ocorrida em Beirute nesta terça-feira (4) já chegou a 135 pessoas

O saldo de mortes da grande explosão ocorrida em Beirute nesta terça-feira (4) já chegou a 135 pessoas, e há mais de 5.000 feridos, de acordo com a mais recente contagem divulgada pelo Ministério da Saúde do Líbano, nesta quarta (5). Pela manhã, a Cruz Vermelha do Líbano havia divulgado um balanço com 113 mortos e mais de 4.000 feridos. "Nossas equipes ainda segue...