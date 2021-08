Mundo Número de mortos em atentado no Afeganistão passa de 180, e EUA esperam novos ataques Dentre as vítimas, estão civis afegãos, militares americanos e soldados do Talibã

O total de vítimas do atentado ao aeroporto de Cabul passa de 180 mortos, incluindo civis afegãos, militares americanos e soldados do Talibã, segundo o jornal americano The New York Times, com base em levantamento de autoridades afegãs e americanas. Foram 13 militares americanos e mais de 170 afegãos mortos, segundo oficiais locais de saúde. O governo do Reino Unido a...