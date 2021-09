Mundo Número de mortos após tempestade tropical Ida nos EUA sobe para 43 Prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, descreve as enchentes como um "evento climático histórico". O bairro de Queens foi o mais afetado

A passagem da tempestade tropical Ida pelo Nordeste dos EUA na noite desta quarta (1º) deixou ao menos 43 mortos, de acordo com as informações oficiais mais recentes. Governadores de Nova York, Nova Jersey e Connecticut decretaram estado de emergência após as consequências do fenômeno, que já é considerado um dos maiores eventos climáticos extremos observados nos EUA n...